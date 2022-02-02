Трансфер Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» попал под расследование – экс-президент, вероятно, отмывал деньги, а игрок не заплатил налоги

Португальская прокуратура заинтересовалась деталями сделки по трансферу Жоау Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019 году. Причина этому – подозрения в отмывании денег в отношении бывшего президента клуба, который был ранее арестован за коррупцию.
Местные органы считают, что Луис Фелипе Виейра мог заняться финансовыми махинациями и в процессе перехода Фелиша. В частности, суду придется разобраться, куда ушли шесть миллионов евро, указанные в документах как «расходы на финансирование сделки», свидетельствует издание Correio da Manhã.
Что касается самого игрока, то он тоже не сумел избежать проблем. Предполагается, что он уклонился он уплаты налогов.
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