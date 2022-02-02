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«Бешикташ» опережает ЦСКА в борьбе за Жедсона Фернандеша

02 Февраля 2022 • 07:39 Комментировать
Бешикташ
...
Антальяспор
1.77 3.80 4.50
06.02 19:00

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш собирается покинуть команду. на него есть претенденты, причем в их число входит и ЦСКА. Но ближе всех к сделке подошел турецкий «Бешикташ», который охмуряет лиссабонцев шестью миллионами евро за 23-летнего футболиста. Ожидается, что Фернандеш уже в среду появится в Стамбуле для того, чтобы пройти медицинский осмотр, уточнил в своем «Твиттере» известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Любопытно, что в прошлом сезоне Фернандеш выступал в другом стамбульском клубе, «Галатасарай», но договориться с ними заново не получилось. За «Бенфику» в текущем сезоне Жедсон сыграл во всего лишь четырех матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Жедсон Фернандеш
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