«Бешикташ» опережает ЦСКА в борьбе за Жедсона Фернандеша

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш собирается покинуть команду. на него есть претенденты, причем в их число входит и ЦСКА. Но ближе всех к сделке подошел турецкий «Бешикташ», который охмуряет лиссабонцев шестью миллионами евро за 23-летнего футболиста. Ожидается, что Фернандеш уже в среду появится в Стамбуле для того, чтобы пройти медицинский осмотр, уточнил в своем «Твиттере» известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Любопытно, что в прошлом сезоне Фернандеш выступал в другом стамбульском клубе, «Галатасарай», но договориться с ними заново не получилось. За «Бенфику» в текущем сезоне Жедсон сыграл во всего лишь четырех матчах.