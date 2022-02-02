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«Слимани дома» - лиссабонский «Спортинг» подтвердил возвращение алжирца официально

02 Февраля 2022 • 01:32 Комментировать
Спортинг Л
...
Фамаликан
1.35 4.80 9.00
06.02 23:30

Мы уже сообщали о том, что Ислам Слимани покидает «Лион» и возвращается в клуб своей «футбольной молодости» - лиссабонский «Спортинг», в котором 33-летний нападающий выступал с 2013 по 2016 год. После этого алжирец успел поиграть за «Лестер», но в стане «лис» надолго не задержался. В его карьере были еще «Ньюкасл», «Фенербахче» и «Монако», а также «Лион», в котором он провел ровно год.

Теперь Слимани, гол которого на чемпионате мира - 2014 отправил домой сборную России, возвращается в «Спортинг».

- Время Слимани пришло. Он вернулся домой, - сообщается в «Твиттере» действующих чемпионов Португалии.

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