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Чемпионат Португалии

«Спортинг» выиграл Кубок португальской лиги

30 Января 2022 • 01:05 Комментировать
Бенфика
1:2
Спортинг Л
окончен

Лиссабонский «Спортинг» повторил свое прошлогоднее достижение, выиграв Кубок португальской лиги. В финале «львы» обыграли со счетом 2:1 «Бенфику», несмотря на то, что «орлы» открыли счет первыми, в середине первого тайма.

Но «Спортинг» во второй половине матча не только отыгрался, но и вырвал победу благодаря усилиям Пабло Сарабии, забившего решающий мяч. В итоге «Спортинг» выиграл Кубок португальской лиги в четвертый раз за последние пять лет, но при этом «Бенфика» все равно остается наиболее титулованным клубом турнира - семь побед.

Два раза выигрывала Кубок лиги «Брага», по разу «Витория» из Сетубала и «Морейренсе», а вот «Порту» не выигрывал ни разу турнир, учрежденный в 2007 году.

 

Протокол игры  
Бенфика 1:2Спортинг Л
(1:0) Эвертон Соарес23'   
  49'Инасиу Гонсалу (1:1)
  78'Сарабия Пабло (1:2)
Влаходимос ОдиссейГримальдо АлехандроВертонген ЯнРодригес Фелипе IIЛазаро ВалентиноМариу ЖоауВайгль ЮлианМейте СуалихоГонсалвеш ДиогуЭвертон СоаресЯремчук Роман
Запасные: Алмейда АндреАраужу ЭнрикеФерруПицци ЛуишБернарду ПаулуАдель ТаарабтДиаш ЖильЛейте ЭлтонРамуш Гонсалу
Адан АнтониоФеддал ЗуИнасиу ГонсалуНету ЛуишМатеус РейсЭсгаю РикардуНунес Матеус IIПальинья ЖоауПотеСарабия ПаблоПаулинью Жуан
Запасные: Угарте МануэльБраганса ДаниэлКабрал ЖованеТомаш ТьягуСантуш Нуну IIIКатаму ЖениПорро ПедроВиржиния ЖоауБруно Табата
29 января.

 

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Бенфика Спортинг Лиссабон Кубок Португальской Лиги
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30.01  18:30 Портимоненсе ... Тондела 1.88 3.40 4.10
30.01  18:30 Визела ... Витория Гимарайнш 2.90 3.20 2.45
30.01  21:00 Брага ... Морейренсе 1.35 4.80 8.20
30.01  23:30 Порту ... Маритиму 1.19 6.40 14.00
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