Лиссабонский «Спортинг» повторил свое прошлогоднее достижение, выиграв Кубок португальской лиги. В финале «львы» обыграли со счетом 2:1 «Бенфику», несмотря на то, что «орлы» открыли счет первыми, в середине первого тайма.

Но «Спортинг» во второй половине матча не только отыгрался, но и вырвал победу благодаря усилиям Пабло Сарабии, забившего решающий мяч. В итоге «Спортинг» выиграл Кубок португальской лиги в четвертый раз за последние пять лет, но при этом «Бенфика» все равно остается наиболее титулованным клубом турнира - семь побед.

Два раза выигрывала Кубок лиги «Брага», по разу «Витория» из Сетубала и «Морейренсе», а вот «Порту» не выигрывал ни разу турнир, учрежденный в 2007 году.