«Порту» не собирается продлевать контракт с защитником, которого подозревают в оформлении подделанных документов

Защитник «Порту» Шансель Мбемба попал в неприятную ситуацию – журналисты разузнали, что футболист может выступать за португальскую команду по подделанным документам.

Как оказалось, представителю Конгу может быть не 27 лет, как указано на данный момент в официальных архивах, а 33. Дело в том, что на родине игрока нашли свидетельство, согласно которому он был рожден в 1988. Также у него есть еще две справки, где фигурируют и другие даты.

В связи с этим, «Порту» не собирается продлевать с Мбемба контракт, который истекает летом. ФИФА в скором времени начнет расследование по делу возможного мошенничества.