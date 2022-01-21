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«Порту» не собирается продлевать контракт с защитником, которого подозревают в оформлении подделанных документов

21 Января 2022 • 20:51 Комментировать
Порту
...
Фамаликан
1.20 6.40 14.00
23.01 23:30

Защитник «Порту» Шансель Мбемба попал в неприятную ситуацию – журналисты разузнали, что футболист может выступать за португальскую команду по подделанным документам.

Как оказалось, представителю Конгу может быть не 27 лет, как указано на данный момент в официальных архивах, а 33. Дело в том, что на родине игрока нашли свидетельство, согласно которому он был рожден в 1988. Также у него есть еще две справки, где фигурируют и другие даты.

В связи с этим, «Порту» не собирается продлевать с Мбемба контракт, который истекает летом. ФИФА в скором времени начнет расследование по делу возможного мошенничества.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Шансель Мбемба
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