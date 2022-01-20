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«Лейшоэш» подписал сына Аленичева

20 Января 2022 • 22:03 Комментировать

Португальский «Лейшоэш», который выступает во втором дивизионе Португалии, подписал сына легендарного российского футболиста Дмитрия Аленичева. Даниил Аленичев, 17-летний полузащитник, присоединится к новому клубу в скором времени.

Напомним что бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выступал в Португалии за «Порту» в период с 2000 по 2004 годы.

В составе португальского клуба Аленичев выиграл Лигу чемпионов под руководством нынешнего тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

В том финале 2004 года Аленичев отметился голом. Он является единственным российским футболистом, победившим в этом турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев Лейшоэш
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