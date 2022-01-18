​«Бенфика» сделала заявление, упомянув Шевченко

«Бенфика» на своём официальном сайте опубликовала заявление на фоне слухов о переговорах с Андреем Шевченко, оказавшимся безработным после ухода из «Дженоа».

«Бенфика» не обращалась ни к Шевченко, ни к какому-либо другому тренеру. Нелсон Вериссимо будет тренировать команду до завершения сезона», - говорится в заявлении лиссабонского клуба.

Напомним, что Нелсон Вериссимо принял «Бенфику» в конце декабря после ухода с тренерского мостика Жорже Жезуша.

На текущий момент «Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. От лидирующего «Порту» «орлы» отстают на девять зачётных баллов.