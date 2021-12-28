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«Бенфика» рассталась с Жезушем

28 Декабря 2021 • 17:55 Комментировать

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш покинул свой пост. О разрыве контракта по согласию сторон сообщила пресс-служба португальского гранда. Во вторник 67-летний специалист прогулял тренировку команды и тут же остался без работы.

Жезуш вернулся в «Бенфику» летом 2020 года, но вдрызг разругался с большинством подопечных и в итоге покинул коллектив. Ранее он работал с «орлами» с 2009 по 2015 год и помимо множества титулов на внутренней арене дважды выводил команду в финал Лиги Европы.

Предполагается, что Жезуша заменит Андреа Пирло, у которого отличны отношения с президентом «Бенфики» Руем Коштой.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Жорже Жезуш
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