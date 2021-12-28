Пирло может возобновить тренерскую карьеру в «Бенфике»

Уход Жорже Жезуша с тренерского мостика «Бенфики» кажется решённым делом. 67-летний наставник разругался с футболистами, и президент клуба Руй Кошта будет вынужден уволить тренера, под руководством которого «орлы» идут на третьем месте в турнирной таблицы Примейры, правда, вышли из группы Лиги чемпионов, где соперничали с «Баварией», «Барселоной» и киевским «Динамо».

Временным тренером должен стать наставник резервной команды Вериссимо, а полноценно заменить Жезуша должен Андреа Пирло, бывший партнер Кошты по «Милану», сообщает Record.

Пирло провел один сезон в «Ювентусе», выиграв Кубок и Суперкубок Италии.