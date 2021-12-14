​Отаменди стал жертвой ограбления

Защитник «Бенфики» Николас Отаменди и члены его семьи стали жертвами ограбления. Об этом сообщается на страницах официального сайта лиссабонского клуба. Ограбление дома Отаменди произошло в понедельник утром.

«Футболист и его семья в порядке, несмотря на вызванный дискомфорт», - подчёркивается в пресс-релизе.

«Бенфика» призывает СМИ уважать частную жизнь Николаса Отаменди и его близких в процессе расследования преступления.

В сезоне 2021/2022 Николас Отаменди провёл во всех турнирах 22 матча. В них 33-летний аргентинский защитник отметился одной результативной передачей на партнёра.