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Чемпионат Португалии

​Жезуш может быть уволен из «Бенфики»

05 Декабря 2021 • 11:37 Комментировать

Жорже Жезуш может быть уволен с должности главного тренера «Бенфики» в обозримом будущем. Как сообщает газета A Bola, декабрь окажется решающим месяцем для тренера, давление на которого усилилось после пятничного домашнего поражения «орлов» от «Спортинга» со счётом 1:3.

В среду «Бенфике» предстоит провести ключевой матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо». В случае победы команда Жорже Жезуша сохранит шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Также в декабре «орлов» ждут поединки против «Порту» - в чемпионате и Кубке. Эти игры тоже будут определяющими для Жезуша, пишет газета.

На текущий момент «Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Жорже Жезуш
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