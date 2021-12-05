​Жезуш может быть уволен из «Бенфики»

Жорже Жезуш может быть уволен с должности главного тренера «Бенфики» в обозримом будущем. Как сообщает газета A Bola, декабрь окажется решающим месяцем для тренера, давление на которого усилилось после пятничного домашнего поражения «орлов» от «Спортинга» со счётом 1:3.

В среду «Бенфике» предстоит провести ключевой матч Лиги чемпионов против киевского «Динамо». В случае победы команда Жорже Жезуша сохранит шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Также в декабре «орлов» ждут поединки против «Порту» - в чемпионате и Кубке. Эти игры тоже будут определяющими для Жезуша, пишет газета.

На текущий момент «Бенфика» занимает третье место в таблице чемпионата Португалии.