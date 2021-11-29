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Чемпионат Португалии

​В «Белененсеше» - новый штамм коронавируса «омикрон»

29 Ноября 2021 • 14:19 Комментировать

«Белененсеш» сразила вспышка коронавируса. На выходных команде пришлось выходить на матч вдевятером и срывать его в цирковой манере, проигрывая после первого тайма «Бенфике» со счётом 0:7.

Португальский RTP сообщает о том, что у 13 игроков «Белененсеша» выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Потенциально это более заразный и более агрессивный штамм. Впервые он был выявлен в африканских странах, но теперь фиксируются случаи в других точках мира. Пока непонятно, как новый штамм может обходить вакцинный иммунитет.

Ранее сообщалось, что с «Белененсеша» могут снять очки за сознательно сорванный матч против «Бенфики».

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Евро-Футбол.Ру,
Белененсеш
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