​В «Белененсеше» - новый штамм коронавируса «омикрон»

«Белененсеш» сразила вспышка коронавируса. На выходных команде пришлось выходить на матч вдевятером и срывать его в цирковой манере, проигрывая после первого тайма «Бенфике» со счётом 0:7.

Португальский RTP сообщает о том, что у 13 игроков «Белененсеша» выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Потенциально это более заразный и более агрессивный штамм. Впервые он был выявлен в африканских странах, но теперь фиксируются случаи в других точках мира. Пока непонятно, как новый штамм может обходить вакцинный иммунитет.

Ранее сообщалось, что с «Белененсеша» могут снять очки за сознательно сорванный матч против «Бенфики».