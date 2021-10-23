Европейские гранды нацелились на лидера «Порту»

Один из лидеров «Порту» Луис Диас в ближайшем будущем может сменить клубную прописку. По сообщениям в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в услугах 24-летнего нападающего проявляют сразу несколько европейских грандов. Подписать игрока хотят мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и мадридский «Реал».

Перечисленные топ-клубы уже вступили в переговоры по трансферу Диаса. Стоит отметить, что сумма отступных Луиса составляет 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 11 поединках, в которых записал на свой счет семь забитых мячей.