Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 240 Комментарии
Чемпионат Португалии

Европейские гранды нацелились на лидера «Порту»

23 Октября 2021 • 11:19 Комментировать

Один из лидеров «Порту» Луис Диас в ближайшем будущем может сменить клубную прописку. По сообщениям в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в услугах 24-летнего нападающего проявляют сразу несколько европейских грандов. Подписать игрока хотят мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и мадридский «Реал».

Перечисленные топ-клубы уже вступили в переговоры по трансферу Диаса. Стоит отметить, что сумма отступных Луиса составляет 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 11 поединках, в которых записал на свой счет семь забитых мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Бавария Луис Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.10  17:30 Санта-Клара ... Фамаликан 2.3 3.1 3.15
23.10  20:00 Тондела ... Порту 7 4.7 1.4
23.10  22:30 Спортинг Л ... Морейренсе 1.22 5.8 13
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
11:19 · Португалия. Примейра-лига
Европейские гранды нацелились на лидера «Порту»
22 Октября
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» нацелился ещё на одного игрока сборной Португалии слухи
10:05 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Порту» попал в сферу интересов «Ньюкасла» слухи
18 Октября
18:31 · Португалия. Примейра-лига
​В Португалии после матча случилась массовая драка – полицейским пришлось стрелять в воздух видео
10 Октября
15:06 · Португалия. Примейра-лига
Руй Кошта стал президентом «Бенфики» официально
05 Октября
21:50 · Италия. Серия А
Агент Дарвина Нуньеса рассказал, кто из ведущих клубов интересуется игроком 1
04 Октября
00:36 · Португалия. Примейра-лига
​Португальский клуб подшутил над «Барселоной» 1
03 Октября
22:23 · Португалия. Примейра-лига
И «Бенфика» пострадала от воскресного восстания аутсайдеров 1
00:32 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» и «Спортинг» скромно победили 1
26 Сентября
22:25 · Португалия. Примейра-лига
Яремчук счастлив играть за «Бенфику»
25 Сентября
21:56 · Португалия. Примейра-лига
Дубль Яремчука позволил «Бенфике» уйти в отрыв в Примейре
11:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла усиление в «Порту»
01:15 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» и «Порту» выгрызли победы
22 Сентября
13:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Коману
20 Сентября
22:57 · Португалия. Примейра-лига
«Боавиште» не удалось прервать победный ход «Бенфики» 1
Все новости
Рекомендуем