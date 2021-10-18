Массовая драка произошла после матча между «Олимпиком» из Монтижу и резервной командой «Витории» из Сетубала в одной из лиг Португалии. Сначала выяснять отношения в недопустимой форме принялись футболисты и тренеры. Вскоре к драке присоединились болельщики, которые спустились с трибун.
Чтобы взять ситуацию под контроль и не допустить серьёзных травм среди всех участников побоища, местным полицейским пришлось действовать решительно. Судя по появившемуся в сети видео, хранители правопорядка сделали ряд выстрелов в воздух, пытаясь успокоить хулиганов.
Матч «Олимпик» - «Витория» Б завершился нулевой ничьей.
¡Batalla campal en un estadio portugués!— EFE Deportes (@EFEdeportes) October 17, 2021
Absolutamente surrealista lo sucedido en el partido de la regional lusa entre Olímpico de Montijo y Vitória de Setúbal B... ¡Hasta nueve disparos al aire de la policía y un jugador encañonado!
@Record_Portugal pic.twitter.com/KDbVSSflSQ