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Чемпионат Португалии

​В Португалии после матча случилась массовая драка – полицейским пришлось стрелять в воздух видео

18 Октября 2021 • 18:31 Комментировать

Массовая драка произошла после матча между «Олимпиком» из Монтижу и резервной командой «Витории» из Сетубала в одной из лиг Португалии. Сначала выяснять отношения в недопустимой форме принялись футболисты и тренеры. Вскоре к драке присоединились болельщики, которые спустились с трибун.

Чтобы взять ситуацию под контроль и не допустить серьёзных травм среди всех участников побоища, местным полицейским пришлось действовать решительно. Судя по появившемуся в сети видео, хранители правопорядка сделали ряд выстрелов в воздух, пытаясь успокоить хулиганов.

Матч «Олимпик» - «Витория» Б завершился нулевой ничьей.


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Евро-Футбол.Ру,
Витория Сетубал
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