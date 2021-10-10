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Чемпионат Португалии

Руй Кошта стал президентом «Бенфики» официально

10 Октября 2021 • 15:06 Комментировать
Трофенсе
...
Бенфика
17.10 17:00

Экс-футболист сборной Португалии Руй Кошта, широко известный по своим выступлениям на клубном уровне за «Милан» и «Фиорентину», стал полноправным президентом «Бенфики».

49-летний функционер стал первым лицом лиссабонского клуба, собрав подавляющее число голосов – 84,48%.

Отметим, что с момента завершения своей профессиональной карьеры игрока в 2008 году Руй Кошта немедленно заступил на пост спортивного директора «орлов», которую занимал до середины этого года.

Летом Руй Кошта был утверждён в роли временного президента по причине ареста Луиша Филипе Виейры по делу об отмывании денег и неуплате налогов.

Пресс-служба «Бенфики» оповестила об избрании Руя Кошты легитимным президентом в клубных соцсетях.

 

 

 

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Бенфика Руй Кошта
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