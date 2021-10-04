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Чемпионат Португалии

​Португальский клуб подшутил над «Барселоной»

04 Октября 2021 • 00:36 Комментировать (1)

На неделе «Бенфика» не пощадила «Барселону» в Лиге чемпионов, разгромив переживающий трудные времена европейский гранд со счётом 3:0. После этого успеха команда Жорже Жезуша провалилась в чемпионате Португалии, проиграв в родных стенах относительно скромному «Портимоненсе» со счётом 0:1.

На страничке «Портимоненсе» в «Твиттере» было опубликовано видео забитого гола на стадионе «Да Луж». Клуб обратился к «Барселоне», которой на этой арене забить гол не удалось.

«Барселона», видите?» - говорится в сообщении португальского клуба.

Ходят слухи, что Рональд Куман может быть уволен с должности главного тренера «Барселоны» уже в ближайшие дни.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Портимоненсе
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Комментарии (1)
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KatyFox95
04 Октября 2021 в 01:56
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