​Португальский клуб подшутил над «Барселоной»

На неделе «Бенфика» не пощадила «Барселону» в Лиге чемпионов, разгромив переживающий трудные времена европейский гранд со счётом 3:0. После этого успеха команда Жорже Жезуша провалилась в чемпионате Португалии, проиграв в родных стенах относительно скромному «Портимоненсе» со счётом 0:1.

На страничке «Портимоненсе» в «Твиттере» было опубликовано видео забитого гола на стадионе «Да Луж». Клуб обратился к «Барселоне», которой на этой арене забить гол не удалось.

«Барселона», видите?» - говорится в сообщении португальского клуба.

Ходят слухи, что Рональд Куман может быть уволен с должности главного тренера «Барселоны» уже в ближайшие дни.