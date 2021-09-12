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Португалия

​Фанат «Спортинга» упал со второго яруса стадиона

12 Сентября 2021 • 00:28 Комментировать
Спортинг Л
1:1
Порту
окончен

Неприятный инцидент произошёл на главном матче дня в чемпионате Португалии между «Спортингом» и «Порту». После гола хозяев поля один из болельщиков упал со второго яруса стадиона на первый. Как сообщает местный Record, фанат пролетел вниз приблизительно пять метров.  

Службы стадиона совместными усилиями аккуратно поместили болельщика на носилки, после него он был отправлен в одну из больниц Лиссабона.

«Спортинг» уже успел сделать заявление по поводу случившегося. Сотрудники медицинского отдела клуба отправились в больницу вместе с пострадавшим. Лиссабонцы обещают сообщить дополнительную информацию по мере её поступления.  

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Спортинг Лиссабон
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