Австрийский полузащитник Валентино Лазаро, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», будет выступать в португальском чемпионате. Лиссабонская «Бенфика» оформила переход 25-летнего футболиста. Стороны заключили арендный договор до завершения нынешнего сезона, об этом рапортует пресс-служба «орлов».

Лазаро стал игроком «Интера» в 2019 году, однако за «нерадзурри» практически не выступал. Футболиста отдавали в аренду «Ньюкаслу» и гладбахской «Боруссии».

В прошлом сезоне Валентино провел 22 матча в чемпионате Германии, забил два гола и получил три предупреждения.