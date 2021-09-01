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Португалия

«Бенфика» арендовала полузащитника «Интера» официально

01 Сентября 2021 • 13:30 Комментировать

Австрийский полузащитник Валентино Лазаро, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», будет выступать в португальском чемпионате. Лиссабонская «Бенфика» оформила переход 25-летнего футболиста. Стороны заключили арендный договор до завершения нынешнего сезона, об этом рапортует пресс-служба «орлов».

Лазаро стал игроком «Интера» в 2019 году, однако за «нерадзурри» практически не выступал. Футболиста отдавали в аренду «Ньюкаслу» и гладбахской «Боруссии».

В прошлом сезоне Валентино провел 22 матча в чемпионате Германии, забил два гола и получил три предупреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
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