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Португалия. Примейра-лига

Нападающий сборной Украины Яремчук перешел в «Бенфику» официально

31 Июля 2021 • 22:26 Комментировать
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«Бенфика» объявила о трансфере нападающего сборной Украины Романа Яремчука, передаёт пресс-служба португальского клуба. Футболист подписал контракт с лиссабонцами до 2026 года.

Нападающий перешёл в «Бенфику» из бельгийского Гента. Портал Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

Напомним, что Яремчук выступал на Евро-2020 в составе сборной Украины. Вместе с командой он сумел добраться до четвертьфинала турнира. Сам нападающий провёл на турнире все пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Отметим, что «Бенфика» сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против московского «Спартака».

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