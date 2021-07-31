«Бенфика» объявила о трансфере нападающего сборной Украины Романа Яремчука, передаёт пресс-служба португальского клуба. Футболист подписал контракт с лиссабонцами до 2026 года.

Нападающий перешёл в «Бенфику» из бельгийского Гента. Портал Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

Напомним, что Яремчук выступал на Евро-2020 в составе сборной Украины. Вместе с командой он сумел добраться до четвертьфинала турнира. Сам нападающий провёл на турнире все пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Отметим, что «Бенфика» сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против московского «Спартака».