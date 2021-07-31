Журналист: Яремчук стал игроком «Бенфики»

Лиссабонская «Бенфика» завершила трансфер украинского нападающего Романа Яремчука из бельгийского «Гента». Об этом сообщает посредством твиттер-аккаунта инсайдер Руди Галетти.

25-летний бомбардир заключил с португальским грандом долгосрочный договор на пять лет. Трансфер обошелся «орлам» в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Яремчук мог продолжить карьеру в Серии А. Интерес к футболисту проявляла «Рома».

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии форвард отметился 20 забитыми мячами (один - с пенальти) и семью результативными передачами. В составе сборной Украины он стал четвертьфиналистом чемпионата Европы - 2020.