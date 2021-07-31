Фанаты «Эшторила» выступили против трансфера украинца Зозули

Переход украинского нападающего Романа Зозули в «Эшторил» под угрозой срыва. Поклонники португальского клуба выступили против трансфера 31-летнего футболиста, рапортует AS.

Посредством социальных сетей фанаты запустили акцию протеста. Они размещали в сети фотографии Зозули, прикрепив к ним запретный знак. Также болельщики обратились к руководству клуба с требованием отказаться от подписания этого футболиста.

Ранее СМИ сообщали о срыве перехода Романа в испанский клуб «Алькорон». Ключевую роль в сорвавшемся трансфере также сыграли фанаты, которые раскритиковали украинца и назвали его фашистом.