«Бенфика» выиграла борьбу за форварда сборной Украины

Стало известно, где продолжит карьеру украинский нападающий Роман Яремчук. Футболист покинет бельгийский «Гент» и перейдет в лиссабонской «Бенфике», об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил Николо Скира.

Инсайдер утверждает, что Роман уже прибыл в Португалию и вскоре подпишет долгосрочное трудовое соглашение с «орлами». В борьбе за игрока «Бенфика» опередила «Рому».

Яремчук выступает за «Гент» с 2017 года. Форвард отметился 15 забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 27 поединках прошлого сезона чемпионата Бельгии.

Добавим, что Роман в составе сборной Украины принял участие в Евро-2020.