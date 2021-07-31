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Португалия. Примейра-лига

«Бенфика» выиграла борьбу за форварда сборной Украины

31 Июля 2021 • 09:07 Комментировать
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Стало известно, где продолжит карьеру украинский нападающий Роман Яремчук. Футболист покинет бельгийский «Гент» и перейдет в лиссабонской «Бенфике», об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил Николо Скира.

Инсайдер утверждает, что Роман уже прибыл в Португалию и вскоре подпишет долгосрочное трудовое соглашение с «орлами». В борьбе за игрока «Бенфика» опередила «Рому».

Яремчук выступает за «Гент» с 2017 года. Форвард отметился 15 забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 27 поединках прошлого сезона чемпионата Бельгии.

Добавим, что Роман в составе сборной Украины принял участие в Евро-2020.

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Бенфика Роман Яремчук Трансферы футбола - лето 2021
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