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Португалия. Примейра-лига

Действующий чемпион мира стал свободным агентом

30 Июля 2021 • 22:21 Комментировать
Боавишта
...
Портимоненсе
01.08 22:30
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Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами по обоюдному согласию расторг контракт с португальской «Боавиштой», цвета которой защищал с 2020 года. Соглашение было рассчитано до следующего лета.

Скандальный 35-летний защитник теперь находится в поисках нового клуба. Напомним, ранее он числился в российском «Сочи», но не провел за команду ни одного матча. В прошлом сезоне португальского чемпионата Рами принял участие в 22 играх, а «Боавишта» заняла всего лишь 13-е итоговое место в турнирной таблице.

Ходят слухи, что француз может продолжить карьеру за пределами Европы.   


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Евро-Футбол.Ру,
Боавишта Адиль Рами Трансферы футбола - лето 2021
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