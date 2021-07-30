Действующий чемпион мира стал свободным агентом

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами по обоюдному согласию расторг контракт с португальской «Боавиштой», цвета которой защищал с 2020 года. Соглашение было рассчитано до следующего лета.

Скандальный 35-летний защитник теперь находится в поисках нового клуба. Напомним, ранее он числился в российском «Сочи», но не провел за команду ни одного матча. В прошлом сезоне португальского чемпионата Рами принял участие в 22 играх, а «Боавишта» заняла всего лишь 13-е итоговое место в турнирной таблице.

Ходят слухи, что француз может продолжить карьеру за пределами Европы.