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Португалия. Примейра-лига

Диктора по стадиону «Порту» оштрафовали за оскорбления в адрес Роналду

29 Июля 2021 • 18:43 Комментировать
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Диктор по стадиону португальского «Порту» должен будет выплатить штраф в размере 1430 евро за оскорбления в адрес португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает A Bola.

Утверждается, что после домашнего матча «Порту» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, диктор по стадиону португальского клуба Фернандо Саул в двух сторис в «Инстаграме» назвал «Ювентус» «итальянскими бандитами», а Роналду – «свиньёй».

Теперь диктору предстоит выплатить штраф, причем штраф он выплатит самому Криштиану Роналду. Такое решение было принято португальской федерацией футбола.

Фернандо Саул уже не впервые попадает под санкции за свое поведение. Ранее он был отстранен от работы на месяц из-за того, что на матче с «Бенфикой» выкрикивал в микрофон утверждения, согласно с которыми «Порту» «устал от решений судьи, принимаемых в пользу противников».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Порту
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