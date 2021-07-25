«Бенфика» ведёт переговоры с Диего Костой

Испанский форвард Диего Коста близок к переезду в Португалию.

Как сообщил журналист Руди Галетти в «Твиттере», переговоры о переходе Косты ведёт «Бенфика». Руководство португальского клуба обсуждает детали контракта с окружением футболиста. Отмечается, что Диего хочет зарабатывать порядка трёх миллионов евро в год.

32-летний Коста с января находится в статусе свободного агента, последним клубом испанца был «Атлетико», который футболист покинул со скандалом.

Напомним, что «Бенфика» заняла лишь третье место в чемпионате Португалии по итогам прошлого сезона, победу в турнире праздновал «Спортинг».