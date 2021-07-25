«Бенфика» ведёт переговоры с Диего Костой

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25 Июля 2021, 12:47,
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Испанский форвард Диего Коста близок к переезду в Португалию.
Как сообщил журналист Руди Галетти в «Твиттере», переговоры о переходе Косты ведёт «Бенфика». Руководство португальского клуба обсуждает детали контракта с окружением футболиста. Отмечается, что Диего хочет зарабатывать порядка трёх миллионов евро в год.
32-летний Коста с января находится в статусе свободного агента, последним клубом испанца был «Атлетико», который футболист покинул со скандалом.
Напомним, что «Бенфика» заняла лишь третье место в чемпионате Португалии по итогам прошлого сезона, победу в турнире праздновал «Спортинг».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бенфика, Диего Коста
И нужен им этот грубиян? Так уж прям он на результативность повлияет, будучи не в форме? В отличие от Кантона, который и погрубиянить мог, и показать классный футбол, Коста умеет только похамить.