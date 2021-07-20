Давидс уволен из «Ольяненсе» за неудовлетворительные результаты

Именитый в прошлом голландский полузащитник Эдгар Давидс неудачно поработал последние полгода в Португалии. 48-летний Давидс в январе был назначен главным тренером клуба третьего дивизиона «Ольяненсе», но не сумел выполнить поставленные цели. Об этом сообщает A Bola.

Ожидалось, что Эдгар сможет вывести амбициозный клуб во вторую лигу, однако не справился с задачей – его команда заняла только 3-е место в регулярном чемпионате, после чего не сумела заслужить право на повышение в классе в плей-офф.

Свою тренерскую карьеру Эдгар Давидс начал ещё в 2012 году в английском «Барнете», где отработал два года, причём первый из них проводил в качестве играющего тренера. Затем «питбуль» работал ассистентом в молодёжной сборной Голландии, а также клубе «Телстар».