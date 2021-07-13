Мариу станет игроком «Бенфики»

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13 Июля 2021, 09:14,
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Португальский хавбек Жоау Мариу, покинувший миланский «Интер», возвращается к себе на родину. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.
По данным журналиста, Мариу продолжит карьеру в лиссабонской «Бенфике». Игрок уже прибыл в столицу Португалии для подписания трудового соглашения. Стороны заключат контракт на пять лет с заработной платой в размере двух миллионов евро.
В минувшем сезоне Мариу выступал за «Спортинг» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 28 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Напомним, что в сезоне-2019/2020 Жоау играл на правах аренды за московский «Локомотив».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бенфика, Трансферы футбола - лето 2021, Жоау Мариу
Рано он на родину пошёл! Ну, удачи.