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Алеш Видаль может продолжить карьеру в «Бенфике»

12 Июля 2021, 23:20,

«Бенфика» может подписать бывшего защитника «Барселоны» и «Севильи» Алеша Видаля на правах свободного агента, передаёт O Jogo. Сообщается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер лиссабонцев Жорже Жезуш.

Португальский тренер намерен в следующем сезоне использовать схему с тремя защитниками, и в качестве правого латераля он хотел бы видеть испанца. К тому же Видаль сейчас находится без клуба и может достаться португальцам бесплатно.

Напомним, что последним клубом в карьере защитника была «Севилья». Также он выступал в составе «Барселоны» с 2015 по 2018 год, однако не сумел стать основным игроком. 

В прошлом сезоне Видаль сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Бенфика, Трансферы футбола - лето 2021, Алеш Видаль
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