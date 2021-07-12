Алеш Видаль может продолжить карьеру в «Бенфике»

«Бенфика» может подписать бывшего защитника «Барселоны» и «Севильи» Алеша Видаля на правах свободного агента, передаёт O Jogo. Сообщается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер лиссабонцев Жорже Жезуш.

Португальский тренер намерен в следующем сезоне использовать схему с тремя защитниками, и в качестве правого латераля он хотел бы видеть испанца. К тому же Видаль сейчас находится без клуба и может достаться португальцам бесплатно.

Напомним, что последним клубом в карьере защитника была «Севилья». Также он выступал в составе «Барселоны» с 2015 по 2018 год, однако не сумел стать основным игроком.

В прошлом сезоне Видаль сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.