Руй Кошта станет новым президентом «Бенфики»

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09 Июля 2021, 22:58,
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Известный в прошлом футболист Руй Кошта вступает в должность президента лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Предыдущий президент клуба Луис Филипе Виейра был задержан 7 июля по подозрению в налоговом мошенничестве и отмывании денег.
72-летний Виейра был арестован вместе с тремя другими людьми в рамках дела «Красная карточка», направленного на выявление мошеннических сделок на сумму более 100 миллионов евро. Одним из этих людей является его сын.
После заявления Виейры о немедленном прекращении им выполнения своих обязанностей в клубе «единогласно» поддержали назначение Руя Кошты новым президентом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Бенфика, Руй Кошта