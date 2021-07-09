Руй Кошта станет новым президентом «Бенфики»

Известный в прошлом футболист Руй Кошта вступает в должность президента лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Предыдущий президент клуба Луис Филипе Виейра был задержан 7 июля по подозрению в налоговом мошенничестве и отмывании денег.

72-летний Виейра был арестован вместе с тремя другими людьми в рамках дела «Красная карточка», направленного на выявление мошеннических сделок на сумму более 100 миллионов евро. Одним из этих людей является его сын.

После заявления Виейры о немедленном прекращении им выполнения своих обязанностей в клубе «единогласно» поддержали назначение Руя Кошты новым президентом.