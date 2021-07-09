«Бенфика» заинтересовалась форвардом сборной Украины

Центрфорвард сборной Украины Роман Яремчук, выступающий на клубном уровне за бельгийский «Гент», попал в сферу интересов одного из грандов португальского чемпионата. Об этом сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям инсайдера, интерес к 25-летнму бомбардиру проявляет лиссабонская «Бенфика». Португальский клуб привлек внимание «орлов» удачным выступлением на чемпионате Европы - 2020.

Клубы уже начали переговоры по трансферу Яремчука. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Романа в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии нападающий провел 34 поединка, забил 20 голов и сделал семь ассистов. Его контракт с «Гентом» рассчитан до середины 2025 года.