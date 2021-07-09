ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Португалии 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Бенфика» заинтересовалась форвардом сборной Украины

09 Июля 2021, 08:38,

Центрфорвард сборной Украины Роман Яремчук, выступающий на клубном уровне за бельгийский «Гент», попал в сферу интересов одного из грандов португальского чемпионата. Об этом сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям инсайдера, интерес к 25-летнму бомбардиру проявляет лиссабонская «Бенфика». Португальский клуб привлек внимание «орлов» удачным выступлением на чемпионате Европы - 2020.

Клубы уже начали переговоры по трансферу Яремчука. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Романа в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии нападающий провел 34 поединка, забил 20 голов и сделал семь ассистов. Его контракт с «Гентом» рассчитан до середины 2025 года.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бенфика, Трансферы футбола - лето 2021, Роман Яремчук
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас