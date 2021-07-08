Жоау Мариу близок к переходу в «Бенфику»

Руй Кошта, известный в прошлом нападающий, пребывающий на данный момент на посту спортивного директора «Бенфики», встретился с представителями «Интера» из Милана, поскольку португальцы, похоже, близки к подписанию Жоау Мариу. Об этом сообщает Football Italia.

28-летний Жоау Мариу провел прошлый сезон в аренде в лиссабонском «Спортинге». Сейчас игрок близок к завершению перехода в стан главного врага «Спортинга» - «Бенфики».

Согласно источнику, Руй Кошта и агент игрока Федерико Пасторелло вчера встретились с директорами «Интера» в Милане.

Два клуба близки к достижению соглашения о трансфере 28-летнего футболиста, который может перейти в «Бенфику» за сумму в 7 с половиной миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Жоау Мариу провел 28 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.