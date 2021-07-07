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​Арестован президент «Бенфики»

07 Июля 2021, 18:08,

Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра был арестован в среду после обысков, которые проходили утром. Об этом сообщает португальская телевизионная сеть Sic Noticias.

По данным источников в Португалии, Луиш Филипе Виейра обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

«Бенфика» является одним из грандов португальского футбола. В прошлом чемпионате лиссабонские «орлы» финишировали только на третьем месте в чемпионате Португалии, отстав на четыре очка от «Порту» и на девять очков от «Спортинга».

 В новом сезоне «Бенфика» будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бенфика
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