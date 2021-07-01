Фабиу Кардозу - новый игрок «Порту»

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01 Июля 2021, 16:20,
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Португальский центральный защитник Фабиу Кардозу, игравший в «Санта-Кларе» в течение последних трех сезонов, был объявлен новым игроком «Порту».
Футболист, представляющий молодежные команды сборной Португалии, тренировался в «Бенфике» и выступал на правах аренды за команду «Пасуш Феррейра».
В сезоне 2017/18 он также представлял шотландский «Рейнджерс».
Теперь ему придется поспорить за место в составе команды Сержиу Консейсау с ветераном Пепе или испанцем Иваном Маркано.
После презентации Кардозу заверил, что «сыграть за один из крупнейших клубов мира - его сбывшаяся мечта».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Порту, Сержиу Консейсау, Фабио Кардосо