Диаш сменил «Монако» на «Бенфику»

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26 Июня 2021, 09:34,
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Атакующий полузащитник Жил Диаш, правами на которого владел «Монако», перебрался в португальский чемпионат.
Новым местом работы 24-летнего исполнителя стала лиссабонская «Бенфика». Стороны заключили долгосрочное соглашение до середины 2026 года, об этом рапортует клубная пресс-служба.
Диаш являлся игроком монегасков с 2015 года. Игрок провел в составе французского коллектива всего 17 матчей. Семь раз футболиста отдавали в аренду.
По итогам минувшего сезона «Бенфика» заняла третье место в чемпионате Португалии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Монако, Бенфика, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Жил Диаш