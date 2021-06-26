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Диаш сменил «Монако» на «Бенфику»

26 Июня 2021, 09:34,

Атакующий полузащитник Жил Диаш, правами на которого владел «Монако», перебрался в португальский чемпионат.

Новым местом работы 24-летнего исполнителя стала лиссабонская «Бенфика». Стороны заключили долгосрочное соглашение до середины 2026 года, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Диаш являлся игроком монегасков с 2015 года. Игрок провел в составе французского коллектива всего 17 матчей. Семь раз футболиста отдавали в аренду.

По итогам минувшего сезона «Бенфика» заняла третье место в чемпионате Португалии.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Монако, Бенфика, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Жил Диаш
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