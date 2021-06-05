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Консейсау продлил контракт с «Порту»

05 Июня 2021, 12:28,

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау пролонгировал сотрудничество с клубом. Как сообщает пресс-служба «драконов», стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2024 года.

46-летний специалист занял пост главного тренера «Порту» в июне 2017 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Португалии, а также выигрывала кубок и суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что в услугах Консейсау заинтересованы петербургский «Зенит» и «Наполи».

В прошлом сезоне «Порту» финишировал на втором месте в Примейре и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил «Порту».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Порту, Сержиу Консейсау
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