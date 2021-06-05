Консейсау продлил контракт с «Порту»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау пролонгировал сотрудничество с клубом. Как сообщает пресс-служба «драконов», стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2024 года.

46-летний специалист занял пост главного тренера «Порту» в июне 2017 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Португалии, а также выигрывала кубок и суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что в услугах Консейсау заинтересованы петербургский «Зенит» и «Наполи».

В прошлом сезоне «Порту» финишировал на втором месте в Примейре и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил «Порту».