Консейсау продлил контракт с «Порту»

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05 Июня 2021, 12:28,
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау пролонгировал сотрудничество с клубом. Как сообщает пресс-служба «драконов», стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2024 года.
46-летний специалист занял пост главного тренера «Порту» в июне 2017 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Португалии, а также выигрывала кубок и суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что в услугах Консейсау заинтересованы петербургский «Зенит» и «Наполи».
В прошлом сезоне «Порту» финишировал на втором месте в Примейре и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил «Порту».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Порту, Сержиу Консейсау