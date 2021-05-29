«Спортинг» объявил о выкупе Жоау Мариу

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29 Мая 2021, 11:54,
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Португальский полузащитник Жоау Мариу стал полноценным игроком лиссабонского «Спортинга». «Львы» выкупили 28-летнего футболиста у миланского «Интер», об этом информирует пресс-служба клуба.
Согласно информации СМИ, сумма сделки составила восемь миллионов евро.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии хавбек провел 28 поединков, записав на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти) и одну результативную передачу.
Напомним, что Жоау выступал в российской Премьер-лиге. В сезоне-2019/2020 португалец защищал цвета московского «Локомотива».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спортинг Лиссабон, Жоау Мариу