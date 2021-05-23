Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша»

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23 Мая 2021, 18:11,
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Российский голкипер Станислав Крицюк покинул португальский «Белененсеш», за который выступал в сезоне 2020/21.
Статистика Крицюка в «Белененсеше» равняется 27 пропущенным мячам в 27 играх. 23 мая голкипер опубликовал пост на личной странице в «Инстаграме», в котором попрощался с командой.
30-летний вратарь и до «Белененсеша» выступал за португальские клубы. В 2013 году Станислав перешёл в «Брагу», которая отдала голкипера в «Риу Аве» в аренду. Единственным достижением Крицюка в Португалии стал финал Кубка страны. Также Крицюк является бронзовым призёром чемпионата России.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Станислав Крицюк, Белененсеш