Рами расплакался во время интервью после матча

В заключительном туре чемпионата Португалии «Боавишта» добилась волевой победы над «Жил Висенте» (2:1), что позволило команде сохранить прописку в элитном дивизионе. Давая комментарий после матча, защитник «шахматных» Адиль Рами расплакался. Соответствующее видео опубликовала на своих страницах Marca.

Напомним, что до «Боавишты» Адиль Рами был футболистом российского «Сочи». Правда, француз так и не провёл за сочинцев ни одной игры и покинул клуб не без скандала.

За «Боавишту» в завершившемся чемпионате Португалии Адиль Рами провёл 22 матча.