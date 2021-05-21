Аморим: «Трансфер Гонсалвеша подвергся критике, но Педру всё доказал»

Главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим высказался в поддержку лучшего бомбардира Примейры Педру Гонсалвеша, который забил 23 гола и помог «львам» заполучить золотые медали.

«Мы очень рады за него. Каждый футболист в «Спортинге» внёс свою лепту в это достижение. Все упорно трудились на тренировках и помогли ему достичь этой цели. Трансфер Педру был встречен в штыки, но он принёс плоды», - заявил Аморим в интервью Calciomercato.

Отметим, что ближайшим преследователем Гонсалвеша, оцениваемого порталом Transfermarket в 15 миллионов евро, стал швейцарец Харис Сеферович. В активе форварда «Бенфики» 22 гола.