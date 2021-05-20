«Риу Аве» и «Фаренсе» вылетели из португальской Примейры

Закончились ещё шесть матчей последнего тура чемпионата Португалии.

«Бенфика» играла на выезде против «Витории Гимарайнш». Первый тайм получился скучным на события и завершился безголевой ничьей. Но уже к 58-й минуте «Бенфика» вела со счётом 2:0, дублем отметился Сеферович. Хозяева не пали духом и попытались вернуться в игру, в один момент могло показаться, что у них это получится. На 63-й минуте Фернандеш отквитал один мяч. В компенсированное время точку в матче поставил Эвертон. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Таким образом, «Бенфика» заняла третье место по итогам сезона, а «Витория Гимарайнш» - седьмое.

«Жил Висенте» в ничего не решающем для себя матче принимал «Боавишту». На 36-й минуте счёт в матче открыл Лино и в промежуточной таблице отправлял гостей в лигу рангом ниже. В самом начале второго тайма «Боавишта» сравняла счёт, забитым голом отметился Нджие. Лино мог оформить дубль, но на 72-й минуте не реализовал пенальти. А вот Нджие с поставленной задачей справился, отправив мяч в сетку с одиннадцатиметровой отметки. «Боавишта» по итогам сезона заняла тринадцатое место, «Жил Висенте» - одиннадцатое.

Последний тур свёл и крепких середняков чемпионата Португалии – «Морейренсс» и «Фамаликан». В первом тайме Пирес оформил дубль и обеспечил хозяевам комфортное преимущество. Несмотря на давление во втором тайме, «Фамаликан» отыграться не смог, встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. «Морейренсе» занял седьмое место, «Фамаликан» - восьмое.

«Риу Аве» играл в гостях у «Насьонала» и боролся за выживание. На 11-й минуте хозяева открыли счёт, точным ударом отметился Дуду, тем самым сильно расстроив болельщиков «Риу Аве». Гости нанесли аж 15 ударов в первом тайме – невероятное давление. Во второй половине картина не изменилась, «Риу Аве» вышел атаковать и сравнял счёт на 51-й минуте усилиями Адерлана. Давление всё-таки переросло в голы, на 94-й минуте победу гостям принёс Мане Карлуш, но это не спасло их от вылета. «Насьональ» занял последнее место, «Риу Аве» - третье с конца.

«Портимоненси» принимал на своем поле «Брагу». Матч был скудным на события. Хозяевам нужны были очки, чтобы обезопасить себя от вылета, а вот для «Браги» этот матч ничего не значил. Интересно, что наставник гостей сделал аж три замены в перерыве, пожалуй, это самое примечательно, что произошло в этой встрече, которая завершилась безголевой ничьей. «Брага» - четвёртая, «Портимоненси» - 14

«Санта-Клара» принимала «Фаренсе». Хозяевам кровь из носу нужна была победа, чтобы выйти в еврокубки. Уже в первом тайме они обеспечили себе комфортное преимущество, благодаря голам Крисана и Мориты. Во второй половине они лишь укрепили его, голы Алано и Карвальо и счёт 4:0. «Санта-Клара» - на шестом месте, Фаренсе – на предпоследнем.