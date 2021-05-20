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«Риу Аве» и «Фаренсе» вылетели из португальской Примейры

20 Мая 2021, 00:18,

Закончились ещё шесть матчей последнего тура чемпионата Португалии.

«Бенфика» играла на выезде против «Витории Гимарайнш». Первый тайм получился скучным на события и завершился безголевой ничьей. Но уже к 58-й минуте «Бенфика» вела со счётом 2:0, дублем отметился Сеферович. Хозяева не пали духом и попытались вернуться в игру, в один момент могло показаться, что у них это получится. На 63-й минуте Фернандеш отквитал один мяч. В компенсированное время точку в матче поставил Эвертон. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Таким образом, «Бенфика» заняла третье место по итогам сезона, а «Витория Гимарайнш» - седьмое.

 
Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика
    48' Сеферович Харис (0:1)
    58' Сеферович Харис (0:2)
(1:2) Фернандеш Жорже 63'    
    90' Эвертон Соарес (1:3)
Трмал Матоуш Сако Фалае Фернандеш Жорже   53' Мумин Абдул   68' (Andre Amaro (   68') Сильвиу Мануэль   77' (Уаттара Зиэ (   77') Андре Андре   68' (Алмейда Андре IV (   68') Эдвардс Маркус Пепелу Рошинья Кошта   61' (Дуарте Бруно (   61') Эступиньян Оскар   76' (Фостер Лайл (   76') Куарежма Рикарду
Запасные: Сулиман Исах Вакасо Альхассан Жонатан Луис Helder Sa
Влаходимос Одиссей Лукас VI   25' (Вертонген Ян (   25') Отаменди Николас Родригес Фелипе II Жилберто Жуниор Габриэл III Адель Таарабт   43'   59' (Шикинью Франциску (   59') Педриньо II   59' (Пицци Луиш (   59') Тавареш Нуну   74' (Гримальдо Алехандро (   74') Нуньес Дарвин   59' (Эвертон Соарес (   59') Сеферович Харис
Запасные: Joao Ferreira2 Вайгль Юлиан Лейте Элтон Рамуш Гонсалу
19 мая. Стадион "Афонсу Энрикеш" (Гимараеш).

«Жил Висенте» в ничего не решающем для себя матче принимал «Боавишту». На 36-й минуте счёт в матче открыл Лино и в промежуточной таблице отправлял гостей в лигу рангом ниже. В самом начале второго тайма «Боавишта» сравняла счёт, забитым голом отметился Нджие. Лино мог оформить дубль, но на 72-й минуте не реализовал пенальти. А вот Нджие с поставленной задачей справился, отправив мяч в сетку с одиннадцатиметровой отметки. «Боавишта» по итогам сезона заняла тринадцатое место, «Жил Висенте» - одиннадцатое.

 
Жил Висенте 1:2 Боавишта
(1:0) Лино Сэмуел 36'    
    56' Нжие Юсуфа (1:1)
    88' Нжие Юсуфа (1:2)
Денис Joel V Родригао Рубен Мигель   90' Талоша Жоау   90' (Miullen (   90') Педринью V Карвалью Витор Гонсалвеш Клод   11'   74' (Лоуренси (   74') Лоте Антуан   74' (Фудзимото Канья (   74') Маркеш Педру Лино Сэмуел   74' (Минеро Лукас (   74'   90')
Запасные: Паулинью Паулу Силва Диогу Араужо Бриан Гомес Энрике Ногейра
Леонардо VI Кэннон Реджи Рами Адиль Поросо Джаксон Девениш Кристиан   46' (Фиделис Куку (   46') Паулиньо Жозе Зауэр Густаво   77' (Гарсия Хави (   77') Кафумана Шоу Мангаш Рикарду Гомес Анхель   45' (Нжие Юсуфа (   45'   89') Элис Альберт
Запасные: Хамаче Янис Jesus Gomez Бракалли Рафаэл Сантуш Нуну III Мораиш Тиагу Jeriel De Santis
19 мая. Стадион "Municipal de Barcelos".

Последний тур свёл и крепких середняков чемпионата Португалии – «Морейренсс» и «Фамаликан». В первом тайме Пирес оформил дубль и обеспечил хозяевам комфортное преимущество. Несмотря на давление во втором тайме, «Фамаликан» отыграться не смог, встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. «Морейренсе» занял седьмое место, «Фамаликан» - восьмое.

 
Морейренсе 3:0 Фамаликан
(1:0) Перес Фелипе 23'    
(2:0) Перес Фелипе 44'    
(3:0) Валтерсон 84'    
Оливейра Мигель Matheus Silva2 Росич Лазар   7' Витория Стивен   90' Конте Абду Валтерсон   43'   88' (Yan III (   88') Пачеку Фабиу Камара Ибраима III   85' (Мане Сори (   85') Перес Фелипе   88' (Galego (   88') Соареш Филипе   79' (Da Conceicao Rafael Miranda3 (   79') Луис Андре V   80' (Алекс Соареш (   80')
Запасные: Kewin Д'Альберто Антони Фигейреду Афоншу Lucas Rodrigues2
Luiz Junior Фигейраш Диогу   51' Риччели Бабич Срджян Вердонк Калвин   33'   46' (Edwin Herrera (   46') Родригеш Иву   46' (Carlos Valenzuela (   46') Ассунсао Густаво   46' (Manuel Ugarte (   46') Родригеш Педру Хайме Иван   81' (Силва Андерсон (   81') Гедеш Алешандре Тавареш Эриберту   67' (Нето Жоао (   67')
Запасные: Кейруш Диогу Ванаилсон Лусиано Краев Божидар Патрик II
19 мая. Стадион "Жоаким Алмейда Фрейтас" (Морейра-де-Конегуш).

«Риу Аве» играл в гостях у «Насьонала» и боролся за выживание. На 11-й минуте хозяева открыли счёт, точным ударом отметился Дуду, тем самым сильно расстроив болельщиков «Риу Аве». Гости нанесли аж 15 ударов в первом тайме – невероятное давление. Во второй половине картина не изменилась, «Риу Аве» вышел атаковать и сравнял счёт на 51-й минуте усилиями Адерлана. Давление всё-таки переросло в голы, на 94-й минуте победу гостям принёс Мане Карлуш, но это не спасло их от вылета. «Насьональ» занял последнее место, «Риу Аве» - третье с конца.

 
Насьонал Мадейра 1:2 Риу Аве
(1:0) Dudu Dudu 11'    
    51' Сантос Адерлан (1:1)
    90' Мане Карлуш (1:2)
Филипе Антониу Lucas Kal Pedro Henrique3 Сезар Жулио Вити Витиньеш   56' (Горре Кенджи (   56') Альхассан Абдуллахи   71' (Микаэл Рубен (   71') Азуни Ларри   16' Бесса Эбер   46' (Mabrouk Rouai (   46') Dudu Dudu   25' (Вигариу Жоау (   25') Bryan Rochez   46' (Мендеш Педру (   46') Риаскос Брайан
Запасные: Данилович Владан Пискителли Риккардо Козьелло Венсан Gergely Bobal
Кишек Павел Пинту Иву Сантос Адерлан Боревкович Тони Амарал Педру   87' (Savio Alves (   87') Ryotaro Meshino   73' (Брандао Жуниор (   73') Родригеш Гонсалу   62' (Шику Жеральдес (   62') Пеле Мамаду   87' (Габриэльзиньо (   87') Филипе Аугусто   84' Мане Карлуш Желсон Дала
Запасные: Тарантини Рикардо Монте Нелсон Лео Леонардо Эмануэл Андерсон Коштинья
19 мая. Стадион "Де Мадейра" (Фунчал).

«Портимоненси» принимал на своем поле «Брагу». Матч был скудным на события. Хозяевам нужны были очки, чтобы обезопасить себя от вылета, а вот для «Браги» этот матч ничего не значил. Интересно, что наставник гостей сделал аж три замены в перерыве, пожалуй, это самое примечательно, что произошло в этой встрече, которая завершилась безголевой ничьей. «Брага» - четвёртая, «Портимоненси» - 14

 
Портимоненсе 0:0 Брага
Рикарду Абел Муфи Фахд Поссиньоло Лукас   35' Маурисио Антонио Андзаи Коки Виллиан II   90' Фабрисио Месиас   88' (Морейра Бруну (   88') Денер Клементе Эвертон Перейра Гомеш Бету   14'   77' (Са Педру (   77') Боа Морте Аилтон   41'
Запасные: Jafar Salmani Тальяпьетра Лукас Поа Денис Энрике XXII Афлало Рафаэл Оливейро Андерсон II Канде Фали
Магальяйнш Тьягу Фильо Жозе Карлос Родригеш Бруну Секейра Нуну   46' (Франсержио Родригес (   46') Орта Рикарду   46' (Новаиш Жоау (   46') Али Мохамед Альмоатасембеллах   46' (Галено Вандерсон (   46') Орта Андре Борха Кристиан Шпорар Андраж   60' (Инфанде Эрнани (   60') Пиазон Лукас   60' (Фонте Руй (   60') Руис Абель
Запасные: Rodrigo Moreno Machado5 Эсгаю Рикарду Горничек Лукаш
19 мая. Стадион "Мунисипал-ди-Портиман".

«Санта-Клара» принимала «Фаренсе». Хозяевам кровь из носу нужна была победа, чтобы выйти в еврокубки. Уже в первом тайме они обеспечили себе комфортное преимущество, благодаря голам Крисана и Мориты. Во второй половине они лишь укрепили его, голы Алано и Карвальо и счёт 4:0. «Санта-Клара» - на шестом месте, Фаренсе – на предпоследнем.

 
Санта-Клара 4:0 Фаренсе
(1:0) Кризан 33'    
(2:0) Hidemasa Morita 45'    
(3:0) Аллано Лима 59'    
(4:0) Карлос XI 63'    
Перейра Марку Рамуш Рафаэл Кардозу Фабиу Вильянуэва Микель Mansur Нене III   39'   84' (Саломау Диогу (   84') Hidemasa Morita Линкольн II   81' (Оливейра Гомес (   81') Карлос XI   12'   84' (Маркес Лукас (   84') Кризан   71' (Кошта Руи (   71') Аллано Лима   60'   72' (Монтейру Андре (   72')
Запасные: Феррейра Андре Афонсу Жоау II Санья Пьер Кошта Жоау
Бету Антониу Тавареш Томаш Фалькао Клаудио   28' Eduardo Mancha Abner II Лика Перейра   80'   87' (Alvarinho (   87') Лукка Жонатан Fabricio Isidoro   67' (Ауашерия Билель (   67') Кета Мади   67' (Miguel Angelo Marques Granja Bura2 (   67') Pedro Rodriguez2   49' Голд Райан   75' (Секу Угу (   75')
Запасные: Ricardo Velho Cassio Scheid Мело Филипе Пинту Алекс Нунеш Фабиу
19 мая. Стадион "Estadio do Sao Miguel".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бенфика, Брага, Риу Аве, Витория Гимарайнш, Жил Висенте, Боавишта, Морейренсе, Насьонал Мадейра, Фамаликан, Санта-Клара, Фаренсе, Портимоненси
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