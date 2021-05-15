«Бенфика» нанесла «Спортингу» первое поражение в сезоне

В ранге свежеиспечённого чемпиона Португалии «Спортинг» приехал в гости к «Бенфике» и потерпел первое поражение в этом сезоне. При этом «орлы» в конце первого тайма и в начале второго просто громили обладателей золотых медалей. Тем не менее, в концовке игры вернулась интрига, а финальный свисток зафиксировал на табло счет 4:3. По дублю в активе Хариса Сеферовича и Педро Гонсалвеса.

«Бенфика» остается третьей, но отставание от «Порту» уменьшилось до одного очка.