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«Бенфика» нанесла «Спортингу» первое поражение в сезоне

15 Мая 2021, 21:56,

В ранге свежеиспечённого чемпиона Португалии «Спортинг» приехал в гости к «Бенфике» и потерпел первое поражение в этом сезоне. При этом «орлы» в конце первого тайма и в начале второго просто громили обладателей золотых медалей. Тем не менее, в концовке игры вернулась интрига, а финальный свисток зафиксировал на табло счет 4:3. По дублю в активе Хариса Сеферовича и Педро Гонсалвеса.

«Бенфика» остается третьей, но отставание от «Порту» уменьшилось до одного очка.

Протокол игры  
Бенфика 4:3 Спортинг Л
(1:0) Сеферович Харис 12'    
(2:0) Пицци Луиш 29'    
(3:0) Лукас VI 37'    
    45' Гонсалвес Педро (3:1)
(4:1) Сеферович Харис 48'    
    62' Сантуш Нуну II (4:2)
    77' Гонсалвес Педро (4:3)
Лейте Элтон Лукас VI   38' Отаменди Николас   43' Вертонген Ян Гонсалвеш Диогу   81' (Тавареш Нуну (   81'   87') Вайгль Юлиан Адель Таарабт   53' (Габриэл III (   53'   57') Гримальдо Алехандро   7' Пицци Луиш   81' (Силва Рафа (   81') Сеферович Харис   89' (Нуньес Дарвин (   89'   90') Эвертон Соарес   89' (Вальдшмидт Лука (   89')
Запасные: Влаходимос Одиссей Шикинью Франциску Педриньо II Рамуш Гонсалу
Адан Антонио Инасиу Гонсалу Коатес Себастьян Матеус Рейс   31'   69' (Кабрал Жоване (   69') Педру Жоан   46' (Пальинья Жоау (   46') Луис Матеус II Браганса Даниэл   46' (Мариу Жоау (   46'   65') Мендеш Нуну   57' Гонсалвес Педро   90' Паулинью Жуан Сантуш Нуну II
Запасные: Машимиану Луиш Нету Луиш Куарежма Эдуарду Плата Гонсало Антунеш Виторину Dario Essugo
15 мая. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бенфика, Спортинг Лиссабон
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