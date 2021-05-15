«Бенфика» нанесла «Спортингу» первое поражение в сезоне

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15 Мая 2021, 21:56,
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В ранге свежеиспечённого чемпиона Португалии «Спортинг» приехал в гости к «Бенфике» и потерпел первое поражение в этом сезоне. При этом «орлы» в конце первого тайма и в начале второго просто громили обладателей золотых медалей. Тем не менее, в концовке игры вернулась интрига, а финальный свисток зафиксировал на табло счет 4:3. По дублю в активе Хариса Сеферовича и Педро Гонсалвеса.
«Бенфика» остается третьей, но отставание от «Порту» уменьшилось до одного очка.
Протокол игры
|Бенфика
|4:3
|Спортинг Л
|(1:0) Сеферович Харис 12'
|(2:0) Пицци Луиш 29'
|(3:0) Лукас VI 37'
|45' Гонсалвес Педро (3:1)
|(4:1) Сеферович Харис 48'
|62' Сантуш Нуну II (4:2)
|77' Гонсалвес Педро (4:3)
Лейте Элтон • Лукас VI • 38'Отаменди Николас • 43'Вертонген Ян • Гонсалвеш Диогу 81' ( Тавареш Нуну ( 81' ) • 87'Вайгль Юлиан • Адель Таарабт 53' ( Габриэл III ( 53' ) • 57'Гримальдо Алехандро • 7'Пицци Луиш 81' ( Силва Рафа ( 81') • Сеферович Харис 89' ( Нуньес Дарвин ( 89' ) • 90'Эвертон Соарес 89' ( Вальдшмидт Лука ( 89')
Запасные: Влаходимос Одиссей • Шикинью Франциску • Педриньо II • Рамуш Гонсалу
Адан Антонио • Инасиу Гонсалу • Коатес Себастьян • Матеус Рейс 31' 69' ( Кабрал Жоване ( 69') • Педру Жоан 46' ( Пальинья Жоау ( 46') • Луис Матеус II • Браганса Даниэл 46' ( Мариу Жоау ( 46' ) • 65'Мендеш Нуну • 57'Гонсалвес Педро • 90'Паулинью Жуан • Сантуш Нуну II
Запасные: Машимиану Луиш • Нету Луиш • Куарежма Эдуарду • Плата Гонсало • Антунеш Виторину • Dario Essugo
15 мая. Стадион "Эштадиу да Луш".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бенфика, Спортинг Лиссабон