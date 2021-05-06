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«Бенфика» с «Порту» фактически вручили золотые медали «Спортингу»

06 Мая 2021, 23:08,

В центральном матче 31-го тура Примейры «Бенфика» играла против «Порту». Предел мечтаний лиссабонцев - борьба с «драконами» за второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов. Их соперник же имел шансы на чемпионство. Эвертон Соарес на экваторе первого тайма вывел хозяев вперед, а соперник отыгрался за 15 минут до финального свистка, Матеус Урибе сделал счет 1:1.

За три тура до конца чемпионата «Спортинг» опережает «Порту» на 8 очков и «Бенфику» - на 12.

Протокол игры  
Бенфика 1:1 Порту
(1:0) Эвертон Соарес 23'    
    75' Урибе Матеус (1:1)
Лейте Элтон   71' Лукас VI   58' Отаменди Николас Вертонген Ян Гонсалвеш Диогу   89'   90' (Педриньо II (   90') Пицци Луиш   81'   90' (Жилберто Жуниор (   90') Вайгль Юлиан   31'   67' (Габриэл III (   67'   81') Гримальдо Алехандро Силва Рафа   60'   68' (Адель Таарабт (   68') Сеферович Харис   83' Эвертон Соарес   85' (Нуньес Дарвин (   85')
Запасные: Вальдшмидт Лука Тавареш Нуну Влаходимос Одиссей Шикинью Франциску
Марчесин Агустин Манафа Вилсон М'Бемба Шансель   81' Пепе Кеплер   64' Занузи Зайду   69' (Мариу Жоау III (   69') Отавио Эдмилсон Оливейра Сержиу   15'   84' (Фернандес Франсиско (   84') Урибе Матеус Диас Луис Марега Мусса   68' (Мартинес Антонио III (   68') Тареми Мехди   83' (Эванилсон (   83')
Запасные: Виейра Фабиу Лейте Диогу Ромариу Груйич Марко Кошта Диогу
06 мая. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Порту, Бенфика
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