«Бенфика» с «Порту» фактически вручили золотые медали «Спортингу»

В центральном матче 31-го тура Примейры «Бенфика» играла против «Порту». Предел мечтаний лиссабонцев - борьба с «драконами» за второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов. Их соперник же имел шансы на чемпионство. Эвертон Соарес на экваторе первого тайма вывел хозяев вперед, а соперник отыгрался за 15 минут до финального свистка, Матеус Урибе сделал счет 1:1.

За три тура до конца чемпионата «Спортинг» опережает «Порту» на 8 очков и «Бенфику» - на 12.