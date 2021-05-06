«Бенфика» с «Порту» фактически вручили золотые медали «Спортингу»

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06 Мая 2021, 23:08,
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В центральном матче 31-го тура Примейры «Бенфика» играла против «Порту». Предел мечтаний лиссабонцев - борьба с «драконами» за второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов. Их соперник же имел шансы на чемпионство. Эвертон Соарес на экваторе первого тайма вывел хозяев вперед, а соперник отыгрался за 15 минут до финального свистка, Матеус Урибе сделал счет 1:1.
За три тура до конца чемпионата «Спортинг» опережает «Порту» на 8 очков и «Бенфику» - на 12.
Протокол игры
|(1:0) Эвертон Соарес 23'
|75' Урибе Матеус (1:1)
Лейте Элтон • 71'Лукас VI • 58'Отаменди Николас • Вертонген Ян • Гонсалвеш Диогу 89' 90' ( Педриньо II ( 90') • Пицци Луиш 81' 90' ( Жилберто Жуниор ( 90') • Вайгль Юлиан 31' 67' ( Габриэл III ( 67' ) • 81'Гримальдо Алехандро • Силва Рафа 60' 68' ( Адель Таарабт ( 68') • Сеферович Харис • 83'Эвертон Соарес 85' ( Нуньес Дарвин ( 85')
Запасные: Вальдшмидт Лука • Тавареш Нуну • Влаходимос Одиссей • Шикинью Франциску
Марчесин Агустин • Манафа Вилсон • М'Бемба Шансель • 81'Пепе Кеплер • 64'Занузи Зайду 69' ( Мариу Жоау III ( 69') • Отавио Эдмилсон • Оливейра Сержиу 15' 84' ( Фернандес Франсиско ( 84') • Урибе Матеус • Диас Луис • Марега Мусса 68' ( Мартинес Антонио III ( 68') • Тареми Мехди 83' ( Эванилсон ( 83')
Запасные: Виейра Фабиу • Лейте Диогу • Ромариу • Груйич Марко • Кошта Диогу
06 мая. Стадион "Эштадиу да Луш".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Порту, Бенфика