​Тренера «Порту» наказали за оскорбления судьи

Рулевой «Порту» Сержиу Консейсау был наказан трёхнедельной дисквалификацией и штрафом в размере десяти тысяч евро. Об этом на своих страницах сообщает A Bola. Поводом для наказания стали слова Консейсау в адрес арбитра после недавней ничьей «драконов» с «Морейренсе» (1:1). Тогда тренер назвал рефери «вором» и сказал, что тот украл у «Порту» два чемпионских титула.

Сержиу Консейсау возглавляет «Порту» с лета 2017 года. В настоящее время команда располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Португалии. От лидирующего «Спортинга» «драконы» отстают на семь зачётных баллов.