«Порту» предложит новый контракт Консейсау

Владельцы «Порту» собираются пролонгировать трудовое соглашение с главным тренером команды Сержиу Консейсау, об этом рапортует инсайдер Николо Скира.

Журналист информирует, что португальский топ-клуб подготовил для 46-летнего наставника новый контракт, который будет рассчитан до середины 2023-го года. Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

После 25 туров чемпионата Португалии «Порту» набрал 57 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Драконы» отстают от лидирующего «Спортинга» на восемь очков.

В 1/4 финала Лиги чемпионов подопечные Консейсау встретятся с лондонским «Челси».