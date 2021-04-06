«Порту» предложит новый контракт Консейсау

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06 Апреля 2021, 11:40,
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Владельцы «Порту» собираются пролонгировать трудовое соглашение с главным тренером команды Сержиу Консейсау, об этом рапортует инсайдер Николо Скира.
Журналист информирует, что португальский топ-клуб подготовил для 46-летнего наставника новый контракт, который будет рассчитан до середины 2023-го года. Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании текущего сезона.
После 25 туров чемпионата Португалии «Порту» набрал 57 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Драконы» отстают от лидирующего «Спортинга» на восемь очков.
В 1/4 финала Лиги чемпионов подопечные Консейсау встретятся с лондонским «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Порту, Сержиу Консейсау