Чемпионат Португалии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Порту» предложит новый контракт Консейсау

06 Апреля 2021, 11:40,

Владельцы «Порту» собираются пролонгировать трудовое соглашение с главным тренером команды Сержиу Консейсау, об этом рапортует инсайдер Николо Скира.

Журналист информирует, что португальский топ-клуб подготовил для 46-летнего наставника новый контракт, который будет рассчитан до середины 2023-го года. Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

После 25 туров чемпионата Португалии «Порту» набрал 57 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Драконы» отстают от лидирующего «Спортинга» на восемь очков.

В 1/4 финала Лиги чемпионов подопечные Консейсау встретятся с лондонским «Челси».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Порту, Сержиу Консейсау
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто
Гол Лукаку в ворота «Болоньи» позволил «Интеру» сделать большой шаг к Скудетто