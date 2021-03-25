Диего Коста определился с новым клубом

Испанский форвард Диего Коста, который находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с мадридским «Атлетико», может трудоустроиться в топ-клубе чемпионата Португалии.

Согласно сведениям Mundo Deportivo, 32-летний футболист близок к переходу в лиссабонскую «Бенфику». Стороны уже провели переговоры и договорились о сделке. Коста подпишет с португальским грандом соглашение на два года с окладом в размере трех миллионов евро.

В текущем сезоне испанской Примеры опытный голеадор провел семь поединков, записав на свой счет два забитых мяча (один - с пенальти).