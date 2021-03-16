«Спортинг» предложит контракт экс-игроку «Локомотива»

Хавбек миланского «Интера» Жоау Мариу, который играет на правах аренды за лиссабонский «Спортинг», может остаться в португальском топ-клубе на постоянной основе. Об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством «Твиттера».

По данным журналиста, руководство «львов» готовится выкупить 28-летнего футболиста. «Спортинг» готов предложить Мариу долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на четыре года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии полузащитник провел 19 поединков, забил два гола (оба - с пенальти) и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что в сезоне-2019/2020 Жоау выступал на правах аренды за московский «Локомотив».