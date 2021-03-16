«Спортинг» предложит контракт экс-игроку «Локомотива»

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16 Марта 2021, 09:37,
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Хавбек миланского «Интера» Жоау Мариу, который играет на правах аренды за лиссабонский «Спортинг», может остаться в португальском топ-клубе на постоянной основе. Об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством «Твиттера».
По данным журналиста, руководство «львов» готовится выкупить 28-летнего футболиста. «Спортинг» готов предложить Мариу долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на четыре года.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии полузащитник провел 19 поединков, забил два гола (оба - с пенальти) и сделал одну результативную передачу.
Добавим, что в сезоне-2019/2020 Жоау выступал на правах аренды за московский «Локомотив».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спортинг Лиссабон, Трансферы футбола - лето 2021, Жоау Мариу
Вот пример, как игрок раскрылся в одном турнире (Евро), а потом бесследно угас. И в итоге нужен только на родине во вполне играбельном возрасте! Сам загубил свою карьеру, хотя похвастаться есть чем, минимум победой на Евро.