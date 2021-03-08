«Бенфика» интересуется Костой

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08 Марта 2021, 14:48,
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Испанский форвард Диего Коста, ранее расторгнувший контракт с мадридским «Атлетико», может продолжить карьеру в Португалии.
Как сообщил журналист Марио Кортегана в «Твиттере», интерес к футболисту проявляет «Бенфика», которая готова предложить опытному футболисту зарплату в три миллиона евро за сезон, а ещё три миллиона евро португальцы заплатят в качестве подъемных.
32-летний Коста сыграл семь матчей за «Атлетико» в нынешнем сезоне чемпионата Испании и записал на свой счёт два забитых гола.
После двадцати одного тура «Бенфика» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бенфика, Диего Коста