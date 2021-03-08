«Бенфика» интересуется Костой

Испанский форвард Диего Коста, ранее расторгнувший контракт с мадридским «Атлетико», может продолжить карьеру в Португалии.

Как сообщил журналист Марио Кортегана в «Твиттере», интерес к футболисту проявляет «Бенфика», которая готова предложить опытному футболисту зарплату в три миллиона евро за сезон, а ещё три миллиона евро португальцы заплатят в качестве подъемных.

32-летний Коста сыграл семь матчей за «Атлетико» в нынешнем сезоне чемпионата Испании и записал на свой счёт два забитых гола.

После двадцати одного тура «Бенфика» занимает лишь четвертое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.