Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш рассказал о планах на будущее.

«У меня контракт с «Бенфикой», который будет действовать ещё два года, я сконцентрирован на работе в этом клубе. Я привязан к «Бенфике», потому что проработал здесь шесть лет, болельщики любили меня. Я скучал по этому клубу. Если так происходит, то это значит, что вы сделали свою работу хорошо», - цитирует Жезуша Record.

После двадцати одного тура «Бенфика» занимает лишь четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидера на шестнадцать очков. Первое место с огромным отрывом занимает лиссабонский «Спортинг».