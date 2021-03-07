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Жезуш рассказал о планах на будущее

07 Марта 2021, 18:41,

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш рассказал о планах на будущее.

«У меня контракт с «Бенфикой», который будет действовать ещё два года, я сконцентрирован на работе в этом клубе. Я привязан к «Бенфике», потому что проработал здесь шесть лет, болельщики любили меня. Я скучал по этому клубу. Если так происходит, то это значит, что вы сделали свою работу хорошо», - цитирует Жезуша Record.

После двадцати одного тура «Бенфика» занимает лишь четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидера на шестнадцать очков. Первое место с огромным отрывом занимает лиссабонский «Спортинг».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бенфика, Жорже Жезуш
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