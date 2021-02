​Футболистам «Порту» и «Браги» во время матча пришлось толкать машину скорой помощи

В среду вечером в первом кубковом полуфинале играли «Брага» и «Порту». Примерно в средине второго тайма один из футболистов получил травму, и ему понадобилась госпитализация. На поле выехала машина скорой помощи, однако из-за проблемного поля автомобиль не смог тронуться с места.

Футболистам «Браги» и «Порту» пришлось подтолкнуть скорую, чтобы она смогла уехать.

During Braga vs Porto a player was injured and an ambulance had to enter to rescue him, but due to the poor conditions of the pitch the ambulance was unable to restart, the vehicle was pushed by the players of the two teams. #SCBFCP #Braga #Porto



pic.twitter.com/MB3O9Uhp33