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Хонда подписал контракт с португальским клубом

08 Февраля 2021, 09:59,

Японский хавбек Кейсуке Хонда трудоустроился в чемпионате Португалии, подписав трудовое соглашение с «Портимоненсе». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили краткосрочный контракт, который рассчитан до лета 2021-го года. В португальский коллектив 34-летний полузащитник перебрался на правах свободного агента.

Последним местом работы Хонды был бразильский «Ботафого».

В российской Премьер-лиге японский футболист известен по выступлениям за московский ЦСКА. Хавбек защищал цвета «армейского» клуба с 2010-го по 2013-й год. На его счету 20 голов в 94 поединках чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Кейсуке Хонда, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Портимоненсе
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