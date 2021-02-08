Хонда подписал контракт с португальским клубом

Японский хавбек Кейсуке Хонда трудоустроился в чемпионате Португалии, подписав трудовое соглашение с «Портимоненсе». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили краткосрочный контракт, который рассчитан до лета 2021-го года. В португальский коллектив 34-летний полузащитник перебрался на правах свободного агента.

Последним местом работы Хонды был бразильский «Ботафого».

В российской Премьер-лиге японский футболист известен по выступлениям за московский ЦСКА. Хавбек защищал цвета «армейского» клуба с 2010-го по 2013-й год. На его счету 20 голов в 94 поединках чемпионата России.